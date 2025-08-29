معاون رئیس جمهور گفت: با رهبری و روحیه وحدت‌بخش شهید ابوترابی، اسرای جنگ، در کنار هم به “الماس‌های درخشان” تبدیل شدند و ارزش‌های مقدس نظام را مانا کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سعید اوحدی در مراسم رونمایی از تقریظ مقام معظم رهبری بر کتاب پاسیاد پسر خاک با تمجید از نقش حضرت زینب (س) در ترویج فرهنگ عاشورایی، تأکید کرد که کاری که مجموعه فرهنگی نشر آثار مقام معظم رهبری و جناب آقای قبادی در جهت مانا شدن ارزش‌های مقدس این نظام انجام داد، کار عظیمی برای آیندگان است.

رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه، با بیان اینکه دنیای اسارت، یک جامعه کوچک‌شده از کشور خودمان بود گفت: از نوجوان ۱۳ ساله تا حاج حبیب ۸۰ ساله از شوش را شامل می‌شد و اقوام و اقشار مختلف جامعه در آن حضور داشتند.

وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری که اسارت کوتاه شده قرن‌ها بود که انسان‌های با ظرفیت را تبدیل به الماس‌های درخشان کرد، تأکید کرد که این اتفاق به برکت وجود و رهبری سید آزادگان، شهید ابوترابی، رخ داد.

اوحدی گفت: شهید ابوترابی اسارت را بهشت عبادت، مقاومت، ایثار، گذشت، وحدت، انسجام و دوستی می‌دانست؛ همان چیزی که امروز مقام معظم رهبری به آن توصیه می‌کنند.

وی نگاه شهید ابوترابی به انسان‌ها را به عنوان یک ظرفیت بالقوه‌ای که می‌تواند به مقام خلیفه الهی برسد توصیف کرد که موجب تبدیل افرادی، چون کاظم عبدالعمیر به شهید مدافع حرم شد.

شهدا چشم و چراغ این کشورند و مقام شفاعت دارند

معاون رئیس جمهور با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری که خانواده‌های شهدا چشم و چراغ این کشورند، بیان کرد که برگزاری چنین مراسماتی، نیازی از جانب ماست تا از نور هدایت این بزرگواران بهره‌مند شویم.

وی با استناد به آیات قرآن کریم درباره زنده بودن شهدا (“وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ”)، شهدا را “عند ربهم یرزقون” و سر سفره ضیافت الهی دانست.

اوحدی افزود:، چون شهدا در دنیای مادی دغدغه خانواده‌هایشان را داشتند، خداوند مقام شفاعت را به آنها عنایت کرده تا ابتدا بستگان و حلقه اول زندگی‌شان را شفاعت کنند.

رئیس سازمان بنیاد شهید و امرو ایثارگران با اشاره به تجربه شخصی خود از دیدار با خانواده‌های شهدای جنگ، نقل کرد که بسیاری از آنها معتقدند شهیدشان زندگی‌شان را اداره می‌کند و ارتباط زنده با شهید دارند.

اوحدی هدف از شرکت در این مراسمات را بشارت سبک زندگی سید آزادگان، شهید ابوترابی، دانست که به فرموده رهبر معظم انقلاب، زهد، تقوا و تواضع او قابل کشف نبود. وی همچنین به زیبایی عنوان کتاب “پاسیاد پسر خاک” اشاره کرد و آن را نمادی از تواضع شهید ابوترابی دانست.

روایت اوحدی از شهادت شهید بهنام قاسمیان و خانواده‌اش در جنگ ۱۲ روزه؛ فراخوان به وحدت

اوحدی با تأکید بر عمق بی‌سابقه جنایات جنگ ۱۲ روزه و تفاوت آن با دفاع مقدس، به روایت دلخراش شهادت شهید بهنام قاسمیان، نخبه کارآفرین قزوینی، همسر پزشکش، خانم دکتر زهره رسولی و فرزند دو ماهه‌شان رایان پرداخت.

وی این شهادت را نشانه‌ای از مسئولیت‌پذیری بالای شهدا و خانواده‌هایشان دانست و خواستار حفظ وحدت و انسجام در جامعه، به تأسی از شهدای خدمت شد.

اوحدی گفت: شهید قاسمیان و خانواده‌اش، به همراه دو فرزند خود، رایان دو ماهه و کیان چهار ساله، در منزل پدر خانم رسولی در تهران بودند. اصرار شهید قاسمیان برای بازگشت به قزوین، به دلیل نیاز بیمارستان به خانم دکتر رسولی، منجر به ماندن شبانه آنها در تهران شد. متاسفانه در حملات موشکی جنایتکاران که به بهانه حمله به تأسیسات هسته‌ای، بیمارستان‌ها، صدا و سیما و جمعیت هلال احمر را هدف قرار داده بودند، شهید قاسمیان، همسرش و فرزند دو ماهه‌شان، رایان، به شهادت رسیدند.

اوحدی از مسئولیت‌پذیری والای خانم دکتر رسولی یاد کرد که حتی پس از سوختگی شدید و در آمبولانس، نگران بیماران خود بودند.

وی همچنین به وضعیت کنونی کیان چهار ساله اشاره کرد که امروز از جای جای بدنش پیوند می‌زنند تا شاید به حالت عادی بازگردد و این کودک، نه پدر، نه مادر و نه برادری برای خود دارد.

معاون رئیس جمهور جنگ ۱۲ روزه را از نظر بازه زمانی و جغرافیایی بسیار کوچک‌تر از ۸ سال دفاع مقدس دانست، اما عمق جنایت آن را بی‌سابقه خواند.

اوحدی هدف دشمن از این جنایات را خدشه‌دار کردن “عزم و اراده و سپر پولادین” ملت ایران دانست و در پایان سخنرانی خود، در مراسمی که به نام شهدای خدمت، از جمله شهید رجایی، باهنر، رئیسی و امیرعبداللهیان، برگزار شده بود، پیمان بست تا به تأسی از نگاه سید آزادگان، شهید ابوترابی که وحدت و انسجام را سرچشمه همه شکوفایی‌ها می‌دانست، این مسیر را ادامه دهند.