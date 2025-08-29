پخش زنده
مراسم رونمایی و قرائت تقریظ مقام معظم رهبری از کتاب "پاسیاد پسر خاک" در مسجد جامع قزوین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، متن تقریظ رهبر معظم انقلاب بر متن کتاب "پاسیاد پسر خاک" به این شرح است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
زندگی این مجاهد فی سبیل الله در شمار پرحادثهترین و درسآموزترین زندگیها و حقّا کم نظیر است، اوّل بار او را در سالهای اوّل دههی پنجاه در منزل خودمان در مشهد زیارت کردم، شهید اندرزگو او را آورده بود و به او ابراز اعتماد کرد، پرسیدم شما با آقای آقاسیدعباس قزوینی که از آشنایان ما در قم بود نسبتی دارید؟ گفت پسر اویم.
پس از آن یک بار در همان سالها او را در جلو زندان اوین دیدم و یکبار در جمع نیروهای اعزامی قزوین در ستاد جنگهای نامنظم، پس از بازگشت از اسارت چند سال با ایشان همکاری نزدیک داشتیم، ولی این حجم و کیفیت مجاهدت عالی را هیچکس نمیتوانست از ظاهر فروتن و کتومِ او حدس بزند.
رحمت و رضوان الهی بر او، نمیتوانم تردید کنم در اینکه او در شمار شهیدان عالی مقام است، این کتاب بسیار خوب و هنرمندانه تنظیم شده است، دست نویسنده درد نکند.
کتاب «پاسیاد پسر خاک» روایت زندگی و مجاهدت حجتالاسلام و المسلمین سیّدعلیاکبر ابوترابیفرد است که از سوی محمد قبادی در ۴۶۸ صفحه به نگارش درآمده و توسط انتشارات سوره مهر نیز به چاپ رسیده است.