استاندار قزوین با اشاره به صبر، تلاش و مقاومت شهید علی اکبر ابوترابی فرد، تأکید کرد که یاد و راه او، الهامبخش نسل جوان و یادآور فرهنگ ایثار و مقاومت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نوذری استاندار قزوین در حاشیه مراسم رونمایی از تقریظ مقام معظم رهبری بر کتاب پاسیاد پسر خاک گفت: امروز فرصتی ارزشمند است تا یاد و خاطره شهید آزادگان در استان قزوین گرامی داشته شود.
وی افزود: برای نخستینبار از تقریظ مقام معظم رهبری بر کتاب «پاسیاد پسر خاک» رونمایی شد؛ اثری که به زندگینامه شهید سید علیاکبر ابوترابیفرد پرداخته و تصویر کاملی از صبر، تلاش و مقاومت وی ارائه میدهد.
استاندار ادامه داد: این کتاب یادآور انسان وارستهای است که سالها در دل تاریکی سیاهچالهای اسارتگاه، پناهگاه اسرا بود و با ایمان و استقامت، نمونهای بینظیر از آزادگی و اخلاق انسانی را نشان داد.
نوذری یادآور شد: امروز با حضور همه اقشار، ظرفیتها و شخصیتها، یاد و راه این شهید بزرگوار در شهر قزوین زنده نگه داشته میشود و برای نسلهای جوان الهامبخش خواهد بود.
وی همچنین بر ضرورت پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت تاکید کرد و افزود: یادآوری زندگی و اسارت شهید سید علیاکبر ابوترابیفرد فرصتی است تا همه ما بیش از پیش با ارزشهای انسانی، صبر و پایمردی آزادگان آشنا شویم و مسیر آنها را در جامعه دنبال کنیم.