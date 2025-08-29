بنیامین فرجی با پیروزی ۳ بر ۱ مقابل حریف صربستانی به جمع ۱۶ بازیکن برتر فیدر چک صعود کرد و حریف نوشاد عالمیان شد که با پیروزی ۳ بر صفر مقابل حریف ایتالیایی به این مرحله صعود کرده بود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات فیدر چک، بنیامین فرجی از ایران به مصاف لواجاچ از صربستان رفت و ۳ بر ۱ به برتری رسید، در دیگر بازی این مرحله نوشاد عالمیان ۳ بر صفر دنیله پینتو از ایتالیا را شکست داد و به جمع ۱۶ بازیکن برتر مسابقات فیدر چک صعود کرد.

در مرحله یک هشتم نهایی این مسابقات دو ملی پوش کشورمان به مصاف می روند.

رقابت‌های تنیس روی میز فیدر چک از ۶ تا ۱۰ شهریورماه با حضور ۵ پینگ پنگ باز ایرانی در دو بخش دونفره و انفرادی پیگیری می‌شود.