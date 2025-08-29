پخش زنده
امروز: -
مدرس حوزه و دانشگاه گفت: همان روحیه انقلابی که توانست در غربت و سختیها مایه پیروزی رزمندگان اسلام شود و در طبس دشمن را زمینگیر کند، در شخصیت شهید ابوترابی نیز تجلی یافت و موجب عزت و افتخار ملت بزرگ ایران شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجتالاسلام علیرضا پناهیان در مراسم رونمایی از تقریظ مقام معظم رهبری بر کتاب "پاسیاد پسر خاک" که در مسجد جامع عتیق قزوین برگزار شد، اظهار کرد: تمام زندگی شهید ابوترابی، چه در دوران مبارزه با رژیم ستمشاهی و چه در دوران دفاع مقدس و اسارت، گویای پایبندی آن شهید به انقلاب و ولایت بود.
وی با بیان اینکه شهید ابوترابی عصاره انقلاب و شاگرد حقیقی امام خمینی (ره) بود، افزود: شخصیت والای آن شهید والامقام به گونهای بود که حتی برخی افراد بیتفاوت و ضدانقلاب نیز تحت تاثیر اخلاق و رفتار ایشان قرار گرفته و به جرگه انقلاب و انقلابیون میپیوستند.
این استاد حوزه و دانشگاه یادآور شد: هرچند مقام معظم رهبری در سال ۸۸ تقریظ خود را بر کتاب پاسیاد پسر خاک مرقوم کردهاند، اما برگزاری مراسم پس از سالها، امروز نشاندهنده نیاز بیش از پیش جامعه به روحیه انقلابی و الگوگیری از چنین شخصیتهایی است.
حجتالاسلام پناهیان ادامه داد: این مراسم تشریفاتی نیست، بلکه نشانهای از توجه و اشاره رهبر معظم انقلاب به بازخوانی شخصیت و سیره شهید ابوترابی است، او نه تنها در میان انقلابیون، بلکه حتی در میان بعثیها توانست با سلوک و رفتار خود اثرگذار باشد.
وی اضافه کرد: شهید ابوترابی حقانیت انقلاب اسلامی و نمونهای بارز از تهذیب نفس و شاگردی مکتب امام خمینی (ره) بود، همانطور که در این کتاب بازتاب یافته است، او شخصیتی بود که توانست امام و مسیر انقلاب را بار دیگر در ذهنها زنده کند.
حجت الاسلام پناهیان با بیان اینکه رهبری کتاب پاسیاد پسر خاک را سرلوحهای برای تکلیف همگان قرار دادهاند، تصریح کرد: امروز وظیفه داریم با اهتمام به این اثر، راه و سیره شهید ابوترابی را چراغ هدایت نسلهای آینده قرار دهیم.