روز دوم هفته نخست لیگ دسته اول فوتبال عصر امروز (جمعه) با برگزاری ۴ دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج بازیهای روز دوم هفته نخست لیگ یک که امروز برگزار شد به شرح زیر است:
بعثت کرمانشاه یک - شهرداری نوشهر صفر
شناورسازی قشم یک - فرد البرز صفر
نفت و گاز گچساران صفر - آریو اسلامشهر صفر
نیروی زمینی تهران صفر - نود ارومیه یک
نتایج سایر بازیهای هفته نخست لیگ یک که روز گذشته برگزار شد، به شرح زیر است:
مس سونگون - هوادار (این بازی به دلیل صادر نشدن کارت بازی بازیکنان مس برگزار نشد)
سایپا صفر - مس کرمان صفر
مس شهر بابک ۲ - پارس جنوبی جم یک
نساجی مازندران صفر - پالایش نفت بندرعباس صفر
داماش گیلان صفر - صنعت نفت آبادان صفر