پیروزی تیم‌های بعثت، نود ارومیه و شکست خانگی نیروی زمینی

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج بازی‌های روز دوم هفته نخست لیگ یک که امروز برگزار شد به شرح زیر است:

بعثت کرمانشاه یک - شهرداری نوشهر صفر

شناورسازی قشم یک - فرد البرز صفر

نفت و گاز گچساران صفر - آریو اسلامشهر صفر

نیروی زمینی تهران صفر - نود ارومیه یک

نتایج سایر بازی‌های هفته نخست لیگ یک که روز گذشته برگزار شد، به شرح زیر است:

مس سونگون - هوادار (این بازی به دلیل صادر نشدن کارت بازی بازیکنان مس برگزار نشد)

سایپا صفر - مس کرمان صفر

مس شهر بابک ۲ - پارس جنوبی جم یک

نساجی مازندران صفر - پالایش نفت بندرعباس صفر

داماش گیلان صفر - صنعت نفت آبادان صفر