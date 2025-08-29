میز خدمت مدیران استان البرز در مصلای کرج برپا شد
به مناسبت هفته دولت، میز خدمت با حضور استاندار البرز و مدیران دستگاههای اجرایی در مصلای کرج برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، در این برنامه که با هدف پاسخگویی مستقیم به مردم و رسیدگی به مشکلات آنان برگزار شد، مدیران دستگاههایی همچون هلال احمر، آب منطقهای، ثبت احوال، مخابرات، بهزیستی، شرکت توزیع برق، جهاد کشاورزی، شرکت گاز، فرمانداری کرج، بنیاد شهید، آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی حضور داشتند.
مردم استان البرز در این میز خدمت توانستند بدون واسطه مسائل خود را با مسئولان در میان بگذارند و بخشی از مشکلاتشان در همان محل بررسی و پیگیری شد.
استاندار البرز در حاشیه این برنامه گفت: برپایی میز خدمت فرصتی برای کوتاه شدن فاصله مردم و مسئولان است و تداوم این برنامهها میتواند در افزایش اعتماد عمومی و حل مسائل مردم مؤثر باشد.