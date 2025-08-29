به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ رمضان گوروئی در تشریح این خبر گفت: به دنبال اعلام وقوع یک فقره سرقت به‌عنف وجه نقد از یک خانم در یکی از معابر این شهرستان توسط سرنشینان یک دستگاه خودرو، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با تلاش شبانه روزی و انجام اقدامات فنی دریافتند این سرقت توسط دو مردمیانسال به وقوع پیوسته است.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان با اشاره به اینکه یکی ازسارقان و خانمی که همدست سارقان بود، با هماهنگی مرجع قضائی در عملیات‌های ضربتی دستگیر شدند، تصریح کرد: ماموران پلیس در بازرسی از متهمان ۳ دستگاه تلفن همراه و مبلغ ۸۵۰ میلیون ریال وجه نقد متعلق به مالباخته کشف کردند.

سرهنگ گوروئی تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی داده شدند.