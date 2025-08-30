پخش زنده
امروز: -
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: کتاب «پاسیاد پسر خاک» روایتگر زندگی و منش اخلاقی شهید سید آزادگان ابوترابی است؛ مردی که در اسارت، نماد صبر، تواضع و ایثار بود و امروز چراغ راه نسلهای جوان محسوب میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در مراسم رونمایی از تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «پاسیاد پسر خاک» گفت: شهدا در دنیای مادی خود دغدغه خانوادههایشان را داشتند و امروز در عالم معنا نیز نسبت به عزیزان خود دغدغه دارند و شفاعت میکنند. در دیدارهایی که با بیش از صد خانواده شهید در طول سالهای گذشته داشتهام، مشاهده کردم که حضور یاد شهید در زندگی آنان همچنان جاری و مؤثر است. این امر نشان میدهد که شهید، حتی پس از شهادت، زنده است و راهنمای ما در زندگی است
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: شهید ابوترابی با اخلاق و تواضع خود، ظرفیتهای بالقوه انسانها را کشف و آنان را به الماسهای درخشان در اسارت تبدیل کرد. در اردوگاه تکریت، تمام امکانات و ابزارهای ارتباطی و رسانهای دشمن بسته بود، اما حاجی ابوترابی با رفتار صبورانه و حمایت از همرزمان، انسجام، وحدت و امید را در میان اسرا حفظ کرد. بچهها پشت شیشههای آسایشگاه اشک میریختند و او با مهربانی و تواضع، دلها را آرام میکرد
سعید اوحدی افزود: راز ماندگاری و اثرگذاری جریان حق بر علیه باطل در طول تاریخ، استمرار ارزشهای اخلاقی و انسانی است. همانطور که حضرت علی (ع) فرمودند، بقیت السف و اکثر الولد جریان ارزشها را حفظ میکنند. حاجی ابوترابی نیز در اسارت، انسجام و وحدت میان آزادگان را حفظ کرد و نسلهای بعدی را با سبک زندگی خود هدایت نمود.
وی گفت: من در دیدار با خانوادههای شهدا در قزوین، از جمله خانواده شهید بهنام قاسمیان، شاهد بودم که مسیر زندگی آنان همچنان تحت تأثیر حضور و یاد شهید است. برخی از خانوادهها نقل میکنند که گویی خود شهید، زندگی آنان را اداره میکند و حضورش در عالم معنا، نور هدایت و امید برای خانوادهه است.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: این کتاب و مراسم، یادآور سبک زندگی و منش اخلاقی شهید ابوترابی است. ما با مطالعه و پاسداشت این اثر، میتوانیم اخلاق، صبر، ایثار و روحیه مقاومت شهدا را در زندگی خود جاری کنیم و مسیر نورانی آنان را دنبال کنیم. پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت، نه تنها یک وظیفه اخلاقی، بلکه رسالتی ملی و اجتماعی است که باید به نسلهای بعد منتقل شود.