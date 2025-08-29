



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ رئیس بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر گفت: بر اثر حمله پلنگ به یک جوان ۲۱ ساله در اطراف روستای گلین بخش دالخانی در شامگاه روز گذشته به این بیمارستان انتقال و در بخش جراحی بستری است.

دکتر ندیمی افزود: حال عمومی این آسیب دیده خوب است و روند درمان درحال انجام و از ناحیه ران پا مصدوم شده است.



این حادثه در محدوده روستای جارکریم از توابع روستای گَلیَن رخ داد و توکل شیریان پدر حادثه دیده گفت: وسط جنگل در حال عبور بودیم که موتورسیکلت من دچار مشکل فنی شد و به پسرم گفتم که ادامه مسیر را با موتورسیکلت خودش برود تا من موتور را تعمیر کنم، پس از مدتی یکی از دوستانم تماس گرفت و گفت پلنگ به محمد حمله کرده است.





وی اظهارداشت:وقتی با خودش تماس گرفتم، به دلیل ترس از حضور و حمله مجدد پلنگ، به من توصیه کرد به آن منطقه نروم.





او هم به علت جراحت ناشی از حمله، خودش را به گَلیَن و سپس به پایگاه امداد و نجات جنت‌رودبار رساند آنجا چند آمپول کزاز برایش تزریق و سپس به بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر اعزام شد.





حال عمومی محمد خوب است، اما به دلیل عمق گزش پلنگ در ناحیه کشاله ران، پزشکان توصیه کردند فعلاً تحت نظر باشد و توسط جراح معاینه شود.



