مهدیه اسفندیاری، شهروند ۳۹ ساله ایرانی به علت دفاع از مظلومان فلسطین حدود ۶ ماه است از سوی دولت فرانسه زندانی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی این نخستین باری نیست که در کشور مدعی مهد آزادی بیان و حقوق بشر، افراد را به جُرم اظهارِ نظر درباره نقض حقوق بشر از سوی رژیم سفّاک صهیونیستی تحت فشار قرار میدهند و بازداشت و محاکمه میکنند.
اشخاص و محققان متعددی را در سالهای گذشته به جرم دفاع از حقوق مردم مظلوم فلسطین و زیر سوال بردن ماهیت صهیونیسم در فرانسه مورد آزار و اذیت قرار دادهاند.
نمونه بارز آن ۲۸ سال قبل بود که دادگاه کیفری پاریس که ادعا دارد «مهد آزادی» است، روژه گارودی، پژوهشگر این کشور را تنها به جرم اینکه شواهد مربوط به وقوع هولوکاست را زیرسؤال بُرده بود، به پرداخت ۱۲۰ هزار فرانک محکوم کرد. اگر گارودی کمی جوانتر بود، قاضی با درخواست دادستان مبنی بر حبس پژوهشگر فرانسوی هم موافقت میکرد!
از اسفند ماه سال گذشته هم خانم مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی ساکن فرانسه به دلیل حمایت از فلسطین پس از مدتی ناپدید شدن از سوی دولت این کشور بازداشت شد و سر از زندان مخوف «فِرن» در آورد بدون آنکه اتهام رسمی علیه او اعلام یا دسترسی کنسولی کامل به وی فراهم شود. این زندان وحشتناک در ۲۵ کیلومتری پاریس قرار دارد و بیشتر اوقات برای مجرمان خطرناک و قاتلان استفاده میشود.
کدامین حقوق بشر؟ کدامین آزادی بیان؟
مهدیه اسفندیاری از سال ۲۰۱۸ در شهر لیون فرانسه سکونت داشته و در مارس ۲۰۲۵ (اسفند ۱۴۰۳) ناپدید شده است. خانواده خانم اسفندیاری پس از بیخبری طولانی از وی، موضوع را به مقامهای ایرانی اطلاع دادند و پیگیری وضعیت این شهروند ایرانی از همان زمان آغاز شد. اسفندیاری مترجم و دانشآموخته دانشگاه لیون است اما آنچه مشخص است این است که حقوق بی بشر در غرب هیچ ارزشی به تحصیلات، تفکر و آزادی بیان انسانها قائل نیست.
سرکوب صدای عدالتطلبانه
حال نزدیک به ۶ ماه از بازداشت ظالمانه و غیر انسانی خانم مهدیه اسفندیاری توسط دولت فرانسه میگذرد. دولت فرانسه با این اقدام غیرقانونی و غیرانسانی خود، نه تنها حقوق ابتدایی یک انسان و فعال مدنی را نقض کرده، بلکه به طور آشکار در مقابل عدالت و آزادی ایستاده است.
یک بام و دو هوای حقوق بشر در فرانسه
این رفتار غیرقانونی دولت فرانسه نهتنها نقض آشکار آزادی بیان است، بلکه نشاندهنده استانداردهای دوگانه غرب در برخورد با افرادی است که جرأت انتقاد از رژیم صهیونیستی را دارند.
در روزگاری که غرب با ژستهای حقوق بشری و شعارهای پررنگ آزادی بیان، دیگران را به نقد و داوری میگیرد، رخدادهای عجیبی در دل پایتختهای همان کشورها در حال وقوع است که پرده از ریاکاری ساختاری آنان برمیدارد.
در حالی که فرانسه سالها است خود را مهد آزادی بیان معرفی میکند، بازداشت ظالمانه مهدیه اسفندیاری، به جرم حمایت از مردم مظلوم غزه، بار دیگر نقاب از چهره ریاکارانه این کشور برداشته است.
آزادی فقط در خدمت صهیونیسم
آری! کشوری چون فرانسه که سالها است خود را نماد آزادی بیان معرفی میکند، در آزمونی عینی از همین مفاهیم، مردود شده است. آنجا که بیان آزادانه دیدگاه یک زن مسلمان درباره جنایات رژیم صهیونیستی، به جای شنیده شدن و تحمل، با زندان و محاکمه پاسخ داده میشود، دیگر نمیتوان از چیزی به نام آزادی در فرانسه سخن گفت؛ بلکه باید نام آن را «آزادی در خدمت صهیونیسم» نهاد.
چه باید کرد؟
اقدامات خوب ولی ناکافی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در برابر بازداشت غیرقانونی مهدیه اسفندیاری در ماههای اخیر صورت گرفته، اما به نظر میرسد این پیگیریها نتوانسته است پاسخ مناسبی در برابر رفتار ظالمانه دولت فرانسه ارائه کند.
از سویی هم وجدانهای بیدار و فعالان رسانه ها و هدایتگران افکار عمومی باید در فضای مجازی برای رسوا کردن رفتارهای ضد حقوق بشری اروپایی ها به ویژه فرانسویها تلاش کنند و با تولید محتواهای موثر و مستمر بر سران کاخ اِلیزه فشار بیاورند یا با تشکیل تجمعات اعتراضی فریاد حق طلبی سر بدهند.
سکوت در برابر ظلم، ممنوع
انفعال در برابر این رفتار دولت فرانسه، نه تنها چراغ سبزی به تکرار چنین برخوردهایی خواهد بود، بلکه به معنای نادیده گرفتن حقوق یک شهروند ایرانی و همه ارزشهایی است که جمهوری اسلامی ایران به آنها پایبند است.
در این میان شهروندان ایرانی معتقدند: اکنون زمان آن است که دستگاه دیپلماسی، ضمن ادامه تلاش برای آزادی کامل خانم اسفندیاری، با زبان قدرت و اقتدار، پیام روشن خود را به پاریس منتقل کند. یعنی اگر دفاع از مردم غزه جُرم است، فرانسویهای حامی اسرائیل در ایران نیز باید پاسخگو باشند و در صورت اصرار بر حمایت از رژیم کودک کش صهیونیستی از کشور اخراج شوند.
ماجرای مهدیه اسفندیاری، آزمونی برای اراده دستگاه دیپلماسی کشور
اگر نهادهای ذیربط از جمله وزارت امور خارجه و نهادهای امنیتی و قضائی کشور، این پرونده را بهعنوان یک موضوع ملی و حیثیتی پیگیری نکنند، بستر برای تکرار چنین وقاحتهایی از سوی دولتهای غربی بیش از پیش فراهم خواهد شد. تجربه تاریخی کشورمان نشان داده است هر یک قدم عقب نشینی در برابر خواستههای نامشروع غربیها موجب گستاختر شدن آنها می شود.
جُدا از منظر حقوق بشری اگر از حیثِ دینی و سیاسی هم نگاه تطبیقی به ماجرای اسفناک اسارت خانم اسفندیاری در فرانسه داشته باشیم متوجه می شویم که دین مبین اسلام طبق آیه «نَفیِ سَبیل» ـ ۱۴۱ سوره نساءـ صریح و آشکار اعلام کرده است که هرگز خداوند سلطه غیرمسلمان را بر مسلمان قرار نداده است و اسلام اجازه تسلط کافران و غیرمسلمانان را بر دنیای اسلام و آحاد جامعه اسلامی نمی دهد و این همان قاعده عزتمندی مسلمین است.
تحقیق، تنظیم و نگارش: مهدی جلیلی ـ سردبیر خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان شرقی