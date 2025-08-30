به مناسبت هفته دولت و با حضور استاندار آذربایجان شرقی طرح های عمرانی و خدماتی در هشترود افتتاح و کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،به مناسبت هفته دولت و با حضور سرمست استاندار آذربایجان شرقی کلنگ نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی با ۲۲۰ میلیارد تومان با تعداد ۹ هزار و ۷۲۴ پنل و ۲۹ اینورتر به زمین زده شد این نیروگاه در طول یکسال احداث و برای ۱۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد اشتغال خواهد کرد.

پروژه تعریض، ابنیه جاده و روکش آسفالت محور هشترود -دامناب به عزیز کندی به طول ۱۱ کیلومتر و پروژه روکش آسفالت محور هشترود - قره چمن به طول ۲۰ کیلومتر در مجموع با ۱۰۵ میلیارد تومان افتتاح شد.

یک واحد سیلو با ظرفیت ۱۵ هزار تن با اشتغالزایی ۱۱۷ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم با هزینه‌ای بالغ بر ۷۵ میلیارد تومان افتتاح شد.

سرمست در آیین افتتاح سیلو بر جذب سرمایه گذار در حوزه گردشگری و بومگردی شهرستان هشترود تاکید کرد و گفت: این شهرستان با وجود اماکن تاریخی می‌تواند در حوزه گردشگری و بومگردی قدم‌های اساسی بردارد.

سرمست خواستار سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و بومگردی هشترود شد و از هشترودی‌ها خواست با مهاجرت معکوس به هشترود و سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف از جمله گردشگری، آب، جاده، آزادراه به تولید، توسعه و پیشرفت منطقه کمک کنند.

سرمست به وجود پایاب سد سهند اشاره کرد و گفت: باید کشاورزی نوین در این پایاب صورت گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی به آزادراه هشترود - مراغه هم اشاره کرد و گفت: با تکمیل این آزادراه نقطه عطفی در سرمایه گذاری منطقه صورت خواهد گرفت و این آزادراه تا تمرچین ادامه خواهد یافت.

فرامرز شهسواری نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی هم خواستار ایجاد صنایع تبدیلی در حوزه کشاورزی شد و گفت: با توجه به تولید ۱۸۰ هزار تن گندم و انواع محصولات باغی و کشاورزی متاسفانه این شهرستان فاقد صنایع تبدیلی است از این رو خواستار سوق دادن سرمایه گذاران برای ایجاد و احداث در این حوزه با توجه به وجود شهرک صنعتی پروفسور هشترودی و شهرک کشاورزی در منطقه هستیم.

شهسواری گفت: متاسفانه در سال‌های قبل قرار بود ۱۱ هزار هکتار از اراضی پایاب سد سهند اجرا شود که متاسفانه این رقم به ۷ هزار هکتار تقلیل یافته و امروز با گذشت چندین سال فقط ۳ هزار هکتار آن اجرا شده است.

وی خواستار تکمیل و تجهیز مجتمع آبرسانی کوهسار برای آبرسانی به روستا‌های در مسیر و اجرای قطعه ۵ آزادراه - هشترود مراغه شد و از استاندار خواست مطالبات کشاورزان از بابت زمین در این قطعه پرداخت شود.

گفتنی است استاندار آذربایجان شرقی با حضور در منزل شهید علی زارعی تارقلی با بیان اینکه خانواده‌های شهدا سرمایه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی و نظام اسلامی هستند اظهار داشت: امنیت و آرامش امروز ما مرهون ایثار و فداکاری شهدا و صبر خانواده‌های آنهاست.

سرمست با تاکید بر اهمیت حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه افزود: خدمت به خانواده‌های معظم شهدا یک وظیفه شرعی و ملی است و مسئولان باید در این زمینه پیشگام باشند.