فرماندار آذرشهر گفت: ۲۰ پروژه عمرانی در این شهرستان با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان در دست احداث است و برای تکمیل برخی از این پروژهها نیاز به تامین اعتبار و مساعدت مسئولان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،رحمت اللهی در جمع مردم آذرشهر گفت: تکمیل شبکه فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب، اجرای قطار شهری، احداث شهرک سنگ، احداث میدان خشکبار و حبوبات، شهرک مسکونی ۱۵۲ هکتاری، آغاز شبکه فاضلاب در شهر گوگان و ممقان و شهرک سیر از مطالبات جدی مردم شهرستان هستند که نیازمند هم افزایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان استانی و کشوری است که با تامین به موقع اعتبار این پروژه تکمیل و به اتمام برسند.
وی افزود: در هفته دولت تعداد ۳۰ پروژه در حوزههای مختلف با اعتباری بالغ بر ۲۳۶ میلیارد تومان تکمیل و به بهره برداری رسید.