احداث ۲۰ پروژه عمرانی در آذرشهر

فرماندار آذرشهر گفت: ۲۰ پروژه عمرانی در این شهرستان با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان در دست احداث است و برای تکمیل برخی از این پروژه‌ها نیاز به تامین اعتبار و مساعدت مسئولان است.