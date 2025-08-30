رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشوربااشاره اینکه کاهش بیکاری در کرمانشاه، نتیجه آغاز یک نهضت مهارتی است گفت: ۲۴۰ میلیارد تومان برای نوسازی مراکز فنی و حرفه‌ای استان پیشبینی شده است



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور گفت: توسعه پایدار اقتصادی بدون توانمندسازی نیروی انسانی ممکن نیست. وی با اشاره به موفقیت کرمانشاه در رسیدن به نرخ بیکاری تک‌رقمی، از تدوین برنامه‌های مهارتی جدید و اختصاص بیش از ۲۴۰ میلیارد تومان برای نوسازی مراکز آموزشی استان خبر داد.

غلامحسین محمدی،در «همایش وفاق برای سرمایه‌گذاری و ایران ماهر» که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد، بر اهمیت سرمایه‌گذاری در مهارت نیروی کار تأکید کرد. به گفته وی، توسعه اقتصادی پایدار بدون توجه به توانمندسازی نیروی انسانی امکان‌پذیر نیست.

محمدی با اشاره به شعار سال و تأکید مقام معظم رهبری بر سرمایه‌گذاری گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترجمان این پیام را در توسعه سرمایه انسانی دنبال می‌کند. اگر هدف ما رشد اقتصادی ۸ درصدی است، باید پیش از هر چیز نیروی کار ماهر را تقویت کنیم.

وی به نقش مستقیم نیروی انسانی در تولید ناخالص داخلی کشور اشاره کرد و هشدار داد که بی‌توجهی به آموزش مهارتی، فعالیت‌های کارآفرینانه را در آینده با مشکلات جدی رو‌به‌رو خواهد کرد.

وی با انتقاد از وضعیت آموزش عالی، اعلام کرد: حدود ۴۰ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در کشور بیکار هستند. فقدان مهارت و آموزش‌های غیرکاربردی، این وضعیت را تشدید کرده است.

محمدی افزود: تحقیقات نشان می‌دهد از هر دو نفر، یک نفر از کمبود مهارت رنج می‌برد و این مسأله ضرورت سرمایه‌گذاری در آموزش‌های مهارتی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

وی گفت: پس از پنج دهه، نرخ بیکاری در کرمانشاه برای اولین بار به سطح تک‌رقمی رسید که این موفقیت نتیجه آغاز یک نهضت مهارتی جدی در استان است.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور بیان داشت: سند توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای استان به استاندار ارائه شده و می‌تواند مسیر توسعه زیرساخت‌های آموزشی را مشخص کند.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور درباره وضعیت مراکز آموزشی استان نیز تصریح کرد: ۲۵ مرکز آموزشی با کمبود تجهیزات و زیرساخت مواجه‌اند که با همکاری استاندار و مدیرکل استان، به‌روزرسانی خواهند شد.

همچنین وی اشاره کرد که پنج درصد منابع مسئولیت اجتماعی شرکت نفت کرمانشاه به توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای اختصاص یافته است و در مجموع، حدود ۲۴۰ میلیارد تومان برای نوسازی این مراکز پیش‌بینی شده است.

محمدی از تدوین ۴۵ برنامه مهارتی جدید با اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومان خبر داد که شامل رشته‌های فناورانه، مهارت‌های پیشرفته و تجهیز مجدد مراکز آموزشی است.

وی تصریح کرد: ایجاد یک مرکز جدید آموزشی نیز در دستور کار قرار دارد و با همکاری نمایندگان مردم کرمانشاه، مجوز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از طریق کمیسیون ماده ۲۷ در حال پیگیری است که این پروژه با سرمایه‌ای بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان، ظرفیت آموزش در ۱۶ رشته را فراهم خواهد کرد.