معاون عمرانی استاندار گفت: سامانه گرمسیری و راه آهن کرمانشاه - خسروی دو ابرپروژه عظیم و تحول آفرین در حوزه اقتصاد، کشاورزی و گردشگری استان هستند و تکمیل آنها جزو اولویت‌های اصلی استان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، طهماسب نجفی در نشست ارتباط تصویری با دکتر کیخا معاون امور استان‌های رسانه ملی با محوریت انعکاس خدمات دولت در هفته دولت و با حضور مدیرکل صدا و سیما کرمانشاه برگزار شد؛ عنوان کرد: در هفته دولت حدود ۴۱۰ پروژه با اعتبار حدود ۲ هزار میلیارد تومان در سطح استان افتتاح شده و همچنین عملیات اجرایی ۳۱ پروژه هم آغاز شده است.

وی افزود: این پروژه‌ها در حوزه‌های زیربنایی شامل آب رسانی، برق رسانی، گازرسانی و بهداشتی درمانی به بهره برداری رسیده‌اند.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه مشارکت محوری را یکی از رویکرد‌های اصلی در زمینه اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی در استان توصیف کرد و گفت: مشارکت مردم در پروژه‌های زیربنایی و خدماتی یکی از اولویت‌های مورد تاکید برنامه هفتم پیشرفت و همچنین رئیس جمهور محترم است و در سطح استان هم این رویکرد با جدیت توسط مدیریت ارشد استان دنبال می‌شود، زیرا معتقدیم در هر حوزه‌ای که بستر‌ها برای مشارکت مردم فراهم شده، کار‌ها بسیار بهتر به سرانجام رسیده است.

وی با تقدیر از تلاش‌های رسانه ملی در انعکاس شایسته خدمات دولت عنوان کرد: با هماهنگی و برنامه ریزی مناسبی که میان استانداری و شبکه زاگرس صورت گرفته در طول ایام هفته دولت استاندار محترم، معاونین استاندار و فرمانداران با حضور در شبکه زاگرس به تشریح برنامه‌ها و خدمات دولت برای هم وطنان عزیزمان می‌پردازند که جای تقدیر بسیار دارد.

نجفی گفت: علاوه بر این‌ها شبکه زاگرس و رسانه ملی به شکل مناسبی به پوشش برنامه‌های افتتاح و یا آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های هفته دولت می‌پردازند و نقش مهمی در آگاهی مردم از خدمات نظام جمهوری اسلامی و دولت خدمتگزار ایفا می‌کنند.

وی در دنباله سخنانش به دست آورد‌های بسیار خوب سفر دکتر پزشکیان به استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: پروژه فاز یک راه آهن کرمانشاه _ اسلام آباد به طول ۱۱۵ کیلومتر یکی از پروژه‌های مهم و پیشران در استان است که در حوزه زیرسازی از بیش از ۸۶ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است و در سفر رئیس جمهور محترم به استان حدود ۶ همت اعتبار به ایک پروژه اختصاص داده شد.

معاون عمرانی استاندار گفت: استان کرمانشاه سالیانه میزبان میلیون‌ها زائر حسینی است و اتصال این پروژه به مرز خسروی و در ادامه به شبکه ریلی عراق، می‌تواند یک تردد آسان و ایمن را برای این عزیزان فراهم کند و سالیانه حدود ۹۰ میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه جویی شود.

وی از پروژه سامانه گرمسیری به عنوان دیگر ابرپروژه کرمانشاه نام برد و گفت: این پروژه بسیار مهم می‌تواند به اقتصاد منطقه و مردم بسیار کمک کند. خوشبختانه در سامانه سردسیری بستر‌ها برای مشارکت مردم فراهم شده و موضوع نگه داری و بهره برداری اغلب پروژه‌ها به مردم واگذار شده است که امیدواریم شاهد انجام کشت‌های متفاوت در منطقه باشیم.

نجفی گفت: از دیگر پروژه‌های مهم استان می‌توان به بزرگراه کربلا، کریدور شمال غرب _ جنوب غرب اشاره کرد که در سفر رئیس جمهور محترم اعتبار مناسبی برای تکمیل آن‌ها در نظر گرفته شد.

وی افزود: در سال جاری بیش از یک میلیون زوار از مرز خسروی گذر کرده‌اند و این اقبال به دلیل برخورداری از زیرساخت‌های ممتاز خدمانی و رفاهی، پارکینگ هوشمند و تردد آسان و سریع و ایمن از مرز خسروی در مدت زمان کمتر از یک دقیقه است.

معاون عمرانی استاندار یادآور شد: زوار حسینی که قصد تردد از مرز مهران را دارند هم از شش محور وارد کرمانشاه می‌شوند و حدود ۳۳۰ کیلومتر از استان کرمانشاه گذر می‌کنند و این عزیزان از ۱۷ شهرداری خدمات دریافت می‌کنند و در راستای تسهیل در تردد این عزیزان روکش آسفالت ۲۱۶ کیلومتر از راه‌ها و رفع نقاط حادثه خیز و پایش تصویری را در دست انجام داریم.