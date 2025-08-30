به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ یدالله مومن‌زاده، شهردار زازران گفت: برای ساخت ساختمان شهرداری در زمینی به مساحت ۱۶۰۰ مترمربع و ساخت فرهنگسرا در زمینی به مساحت ۱۱۰۰ مترمربع بیش از ۳۰ میلیارد تومان اعتبار اولیه اختصاص یافته است.

پیمان صالحی معاون پژوهشی وزارت علوم همچنین با خانواد‌های معزز شهیدان والامقام سرهنگ پاسدار صادق شیخی و جواد شاهنظری از شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه در شهر زازران دیدار کرد.