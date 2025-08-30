به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، کارشناس نظارت و امور پیگیری پژوهش‌سرا‌های دانش‌آموزی استان، از برگزاری مرحله منطقه‌ای مسابقات طرح شهید آشتیانی خبر داد و افزود: این مسابقات در محور‌های نجوم، ادبیات، نانو، آزمایشگاه و گیاهان دارویی برگزار می‌شود.

سید صادق محمودی، با اشاره به احیای فعالیت‌های پژوهش‌سرا‌های دانش‌آموزی استان گفت: پژوهش‌سرا‌های دانش‌آموزی استان پس از دوره‌ای سکون، با همت و پیگیری‌های مستمر، دوباره به اوج فعالیت بازگشته‌اند.

وی تأکید کرد: داوری این مسابقات با جدیت و دقت فراوان انجام شده و نویدبخش کشف و پرورش استعداد‌های درخشان در حوزه‌های مختلف علمی است.

محمودی همچنین افزود: مرحله استانی مسابقات آزمایشگاه تا پیش از بیستم شهریور ماه به میزبانی شهرستان بویراحمد برگزار خواهد شد؛ دانش‌آموزان سه شهرستان بویراحمد، دنا و گچساران در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت.

کارشناس نظارت و امور پیگیری پژوهش‌سرا‌ها در پایان از قول مساعد برای تجهیز این مراکز علمی و رفع چالش‌های پیش‌روی آنها خبر داد که می‌تواند گامی مؤثر در راستای حمایت از پژوهش و نوآوری در میان دانش‌آموزان استان باشد.