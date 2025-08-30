پخش زنده
بعثت کرمانشاه در نخستین هفته از رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور در خانه میهمان خود شهرداری نوشهر را بانتیجه یک برصفر شکست داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،در هفته نخست رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال باشگاههای کشور، تیم بعثت کرمانشاه
دیروزعصربه مصاف شهرداری نوشهر در ورزشگاه آزادی شهر کرمانشاه رفت و میهمان خود را باضربه پنالتی شکست داد .
قضاوت این دیدار را سیدامین خدادادپور برعهده داشت و مازیار معتمدنیا، حسین بهوندی و میلاد رحیم دشتی وی را در امر قضاوت این دیدار یاری کردند.
بعثت کرمانشاه که امسال دومین حضور خود را در لیگ آزادگان تجربه میکند بسیار امیدوار بود در این دیدار خانگی با پشتیبانی هواداران پرشور خود نخستین بازی این دوره از رقابتهای دسته اول باشگاههای کشور را با پیروزی آغاز کند.
تک گل این دیدار را مجتبی ممشلی با گلزنی از روی نقطه پنالتی،به ثمر نشاند و سه امتیاز ارزشمند را از آن بعثت کرد.