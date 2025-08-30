در هفته دولت، اجرای ۲۵ طرح عمرانی، آموزشی و ورزشی با بیش از ۲۳۸ میلیارد تومان اعتبار در شهرستان فلاورجان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ اکبر صالحی معاون امنیتی و انتظامی استانداری در شورای اداری شهرستان فلاورجان گفت: با همت خیران این شهرستان ۶۰ درصد از مدارس هوشمند و بیش از ۳۵ مدرسه به نیروگاه خورشیدی مجهز شده‌است.

رمضان رحیمی، نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وجود تعداد زیادی طرح نیمه‌کاره در شهرستان گفت: بهترین کمک به مردم تکمیل همین طرح‌ها است.

فرماندار فلاورجان نیز از رونمایی پوستر ملی گردشگری شهرستان همزمان با هفته دولت خبر داد و گفت: تا پایان امسال هشت جشنواره ملی از جمله سایه سار بالها، میوه به، اسب اصیل ایرانی، پیاز، اقوام ایرانی، چهل‌آش و سمنو در شهرستان برگزار می‌شود.