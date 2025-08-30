پخش زنده
مراتع اطراف روستای دهرشید شهرستان خانمیرزا دچار حریق شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،فرماندار خانمیرزا گفت: مراتع اطراف روستای دهرشید این شهرستان دچار آتشسوزی شد.
افزود: در زمان حاضر یک گروه ۱۲ نفر از نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی برای مهار آتش به منطقه اعزام شدهاند.
وی گفت: با توجه به پوشش گیاهی خشک منطقه نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و جوامع محلی عملیات مهار آتش را در منطقه تحت تاثیر آغاز کردند؛ هم اکنون قسمت بالای مراتع حیف اطفا شده است .
فرماندار شهرستان خانمیرزا گفت: اطلاعات دقیقی از مساحت تحت تاثیر آتش و علت آتش سوزی در دست نیست.
وی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه دود یا شعله در مراتع و جنگلها، موضوع را سریع به سامانه ۱۵۰۴ اطلاع دهند تا از گسترش حریق جلوگیری شود.