به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،فرماندار خانمیرزا گفت: مراتع اطراف روستای ده‌رشید این شهرستان دچار آتش‌سوزی شد.

افزود: در زمان حاضر یک گروه ۱۲ نفر از نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی برای مهار آتش به منطقه اعزام شده‌اند.

وی گفت: با توجه به پوشش گیاهی خشک منطقه نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی و جوامع محلی عملیات مهار آتش را در منطقه تحت تاثیر آغاز کردند؛ هم اکنون قسمت بالای مراتع حیف اطفا شده است .

فرماندار شهرستان خانمیرزا گفت: اطلاعات دقیقی از مساحت تحت تاثیر آتش و علت آتش سوزی در دست نیست.

وی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه دود یا شعله در مراتع و جنگل‌ها، موضوع را سریع به سامانه ۱۵۰۴ اطلاع دهند تا از گسترش حریق جلوگیری شود.