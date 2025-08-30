پارلمان ترکیه با صدور مصوبه‌ای رسمی، اسرائیل را به ارتکاب نسل‌کشی در غزه متهم کرد و خواستار تعلیق عضویت این رژیم در سازمان ملل و نهاد‌های بین‌المللی تا زمان توقف کامل این اقدامات شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از آناتولی ترکیه، در جلسه‌ی فوق‌العاده پارلمان ترکیه به ریاست نعمان قورتولموش رئیس مجلس این کشور، وی گفت: این مصوبه سندی بسیار قوی است که موضع رسمی ترکیه را در برابر جهان نشان می‌دهد.

وی افزود که تمام روسای فراکسیون‌ها و معاونان آنان این یادداشت را امضا کرده‌اند و با انتشار آن در روزنامه رسمی، این مصوبه جایگاه یک سند سیاستی دولت را خواهد یافت.

بر اساس این مصوبه، اسرائیل طی دو سال اخیر سیاست‌های چند دهه‌ای خود شامل اشغال، الحاق و خشونت علیه فلسطینیان را به «نسل‌کشی آشکار» در غزه تبدیل کرده است.

در این سند تأکید شده که این اقدامات به کشته شدن نزدیک به ۷۰ هزار نفر، عمدتاً زنان و کودکان و زخمی شدن بیش از ۱۵۰ هزار نفر منجر شده و همچنین موجب تخریب گسترده زیرساخت‌های غیرنظامی شده است.

مصوبه پارلمان ترکیه همچنین تصریح کرده که اسرائیل به طور عمد مردم غزه را به فقر و قحطی کشانده است؛ موضوعی که در گزارش‌های سازمان ملل متحد و نهاد‌های بین‌المللی نیز تأیید شده است.

این سند خواستار تعلیق عضویت اسرائیل در سازمان ملل و همه نهاد‌های بین‌المللی تا زمان توقف سیاست‌های نسل‌کشی در غزه شد و بر لزوم محاکمه مسئولان اسرائیلی در دادگاه‌های بین‌المللی به علت جنایات جنگی و نسل‌کشی تأکید کرده است.

پارلمان ترکیه همچنین حمایت خود را از تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرز‌های ۱۹۶۷ به‌عنوان تنها راه دستیابی به صلح عادلانه و پایدار اعلام کرد و از پارلمان‌های جهان خواست روابط نظامی و تجاری با اسرائیل را قطع کنند، برای شکستن محاصره مردم فلسطین اقدام فوری انجام دهند و روند به‌رسمیت شناختن بین‌المللی کشور فلسطین را تقویت کنند.