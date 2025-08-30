پخش زنده
مدیرکل شیلات استان کرمانشاه از افتتاح سه طرح کارخانه خوراک آبزیان با مجموع اعتبار ۴۷۵ میلیارد ریال به زودی در استان کرمانشاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سهراب صحرایی گفت : طرحهای کارخانه خوراک آبزیان در شهرک صنعتی زاگرس، آسفالت جاده دسترسی مجتمع طرح شهدای قصرشیرین و مزرعه پرورش ماهی سردابی در روستای دوآب خدابندهلو با جمع کل اعتبارات هزینه شده ۴۷۵ میلیارد ریال از محل خودیاری و تسهیلات بانکی در استان کرمانشاه به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی ظرفیت تولید کارخانه خوراک آبزیان را ۱۵ هزار تن خوراک برای ماهیان گرمابی و سردابی عنوان کرد و افزود: مزرعه پرورش ماهیان سردابی روستای دوآب خدابندهلو در شهرستان صحنه نیز با ظرفیت تولید ۴۰ تن ماهی قزلآلا در سال راهاندازی میشود.
مدیرکل شیلات استان کرمانشاه ادامه داد: با بهرهبرداری از کارخانه تولید خوراک آبزیان ۲۵ نفر و با افتتاح مزرعه پرورش ماهیان سردابی در روستای دوآب خدابندهلو نیز هشت نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار خواهند شد.
وی تصریح کرد: همچنین عملیات آسفالت جاده دسترسی مجتمع شهدای قصرشیرین به طول ۱۶۰۰ متر با هدف کمک به پایداری و حفظ ظرفیت این مجتمع، در هفته جاری به بهرهبرداری میرسد.
با تکمیل این پروژهها علاوه بر ارتقای ظرفیتهای شیلاتی استان کرمانشاه، زمینه اشتغالزایی جدید نیز برای جوانان منطقه فراهم خواهد شد.