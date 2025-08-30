پخش زنده
مرکز علمی کاربردی واحد تهران خانه کارگر ، ثبتنام در رشتههای قرآنی و آموزشی ویژه داوطلبان تهرانی را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این ثبتنام در مقاطع کاردانی تربیت مربی قرآن کریم، کارشناسی تربیت مُبلّغ قرآن کریم و کاردانی مربیگری مهد و پیشدبستان انجام میشود.
هدف از راهاندازی این رشتهها، تربیت نیروهای متخصص در عرصه آموزش و تبلیغ قرآن کریم و همچنین ارتقای سطح علمی و مهارتی مربیان در حوزه کودک و پیشدبستانی، است.
داوطلبان تهرانی در صورت ثبتنام، از مزایای ویژهای همچون تخفیف شهریه ثابت در ترم نخست و همچنین بهرهمندی از تخفیف شهریه ثابت از ترم دوم به بعد در صورت دریافت معدل بالای ۱۷ برخوردار خواهند شد. علاوه بر این، امکان پرداخت شهریه بهصورت اقساطی نیز برای همۀ دانشجویان فراهم است.
مرکز علمی _ کاربردی خانه کارگر واحد تهران توسعه این رشتهها را گامی ارزشمند برای حضور فعالتر قرآن کریم در زندگی اجتماعی و فرهنگی جامعه میداند.
علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام عدد ۹ را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۴۴۵ ارسال کنند.