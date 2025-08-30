مدیرعامل توانیر با اشاره به اقدامات گسترده دولت چهاردهم برای مدیریت اوج مصرف برق در تابستان امسال، از رشد ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر، توسعه شبکه انتقال، نصب میلیون‌ها کنتور هوشمند و جمع‌آوری ۳۰ هزار ماینر غیرمجاز خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر و سخنگوی صنعت برق، گفت: در یک سال اخیر ظرفیت نیروگاه‌های مقیاس کوچک از ۱۳۴۰ مگاوات به بیش از ۱۶۰۰ مگاوات رسید و ۳۵ واحد نیروگاهی جدید با ایجاد ۸۰۰ شغل به بهره‌برداری رسیدند.

وی افزود: در حوزه انتقال و فوق توزیع نیز ۹۷۶۵ مگاولت‌آمپر ظرفیت جدید پست‌های انتقال و ۹۹۷ کیلومتر خط جدید به شبکه اضافه شد که در قالب ۱۴۶ پروژه به اجرا درآمده است.

سخنگوی صنعت برق با اشاره به ارتقای خدمات در مناطق روستایی گفت: بیش از ۹۹.۸ درصد خانوار‌های روستایی تحت پوشش شبکه برق قرار دارند و در سال گذشته ۱۴۴ روستای جدید برق‌دار شد؛ همچنین ۶۵۰۰ روستا با شبکه فرسوده بازسازی و نوسازی شدند.

وی درباره توسعه تجدیدپذیر‌ها اعلام کرد: ظرفیت نیروگاه‌های انرژی پاک از ۱۲۰۰ به بیش از ۲۰۰۰ مگاوات افزایش یافته و این عدد تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۵ هزار مگاوات و تا پایان دولت چهاردهم به ۳۰ هزار مگاوات خواهد رسید.

رجبی مشهدی درخصوص هوشمندسازی مصرف برق گفت: تاکنون ۵.۶ میلیون کنتور هوشمند نصب شده و این رقم تا اوج بار سال آینده به ۱۲ میلیون دستگاه خواهد رسید.

او درباره خاموشی‌های اخیر در مناطق گرمسیری توضیح داد: «کاهش تولید نیروگاه‌های برق‌آبی باعث فشار بر شبکه شد، اما ۷۰۰ مگاوات ظرفیت جدید حرارتی و تجدیدپذیر به‌زودی وارد مدار می‌شود.»

سخنگوی صنعت برق همچنین از جمع‌آوری بیش از ۳۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز خبر داد و از مردم خواست موارد مشکوک را از طریق سامانه ۳۵۲۱ گزارش کنند؛ برای گزارش‌های مؤثر تا ۵۰ میلیون تومان پاداش در نظر گرفته شده است.

وی با قدردانی از ۷۵ درصد مشترکان کم‌مصرف تأکید کرد: با صرفه‌جویی و استفاده از سامانه‌های خورشیدی، می‌توان از خاموشی‌ها جلوگیری و برق پایدار برای همه فراهم کرد.