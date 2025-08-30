به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با هفته دولت و با حضور عباسی نماینده مجلس، پاریاو فرماندار و مدیر عامل شرکت گاز استان، مردم روستا‌های اوریم رودبار و باغ سرخ آباد سوادکوه از نعمت گاز بهره‌مند شدند.

گاز رسانی به این ۲ روستا که ۲۱ کیلومتر خط تغذیه بود، چون در مسیر خط تغذیه قرار دارد ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه شد و هزینه پروژه ۱۷ روستا ۳۰۰ میلیارد تومان صورت گرفت.

از ۴۵ روستای مانده منطقه راستوپی ۱۷ روستا شامل: پشتکل، قلک، زیارت سر، وسیه سر، ارژنگ سر، وند چال، اسدآباد، اَل بن، پایین دوآب، کمر پشت، گرزین خیل و... در دهه فجر مشعل آنها روشن می‌شود.

افتتاح طرح‌های هفته دولت در بخش راهداری

بهره برداری از پروژه‌های هفته دولت در بخش راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سوادکوه با ۷۳ میلیارد تومان آغاز شد.

بهسازی و آسفالت راه روستایی کارمزد به گردنه سر فاز ۱ به طول ۵ کیلومتر و با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان بصورت نمادین افتتاح شد.

بهسازی و آسفالت راه روستایی کارمزد ممشی به طول ۳۷۰۰ با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان با حضور عباسی نماینده مجلس، پاریاو فرماندار و اکبری معاون راهداری استان مورد بهره برداری قرار گرفت.

کلنگ زنی قطعه دوم راه روستایی کارمزد به اسپرز به طول ۷ کیلومتر با اعتبار اولیه ۲۱ میلیارد تومان آغاز خواهد شد.