همزمان با هفته دولت، طرح آبرسانی به شهرک فتح‌المبین شهرستان داراب با حضور معاون استاندار فارس، نماینده مردم داراب و زرین‌دشت و جمعی از مسئولان استانی و محلی افتتاح شد.

طرح آبرسانی به شهرک فتح‌المبین داراب به بهره‌برداری رسید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسعود گودرزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس در این مراسم با قدردانی از خدمات شرکت آبفا استان در توسعه زیرساخت‌های آبرسانی، بر لزوم تغییر الگوی مصرف آب تأکید کرد و گفت: هیچ طرح عمرانی بدون مشارکت مردم در مدیریت مصرف به نتیجه مطلوب نمی‌رسد و صرفه‌جویی در شرایط کم‌آبی باید به فرهنگ عمومی جامعه تبدیل شود.

محمدجواد عسکری، نماینده مردم داراب و زرین‌دشت و رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس نیز با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در حوزه آب شهرستان داراب، اظهار داشت: اگر همراهی مردم در مصرف بهینه نباشد، تأثیر اقدامات عمرانی کاهش می‌یابد و لازم است دستگاه‌های اجرایی فرهنگ مدیریت مصرف را بیش از گذشته ترویج دهند.

جاسب زنگنه، معاون بهره‌برداری و توسعه فاضلاب شرکت آبفا فارس هم اعلام کرد: در هفته دولت امسال ۷۵ طرح آبرسانی و ۴ طرح فاضلاب با اعتباری بیش از هزار و ۳۶۲ میلیارد تومان در استان افتتاح می‌شود.

وی افزود: طرح آبرسانی به شهرک فتح‌المبین شامل ساخت یک باب مخزن ذخیره ۵۰۰ مترمکعبی و اجرای یک‌هزار متر خط انتقال با لوله‌های پلی‌اتیلن است که با ۸۰ میلیارد ریال اعتبار اجرا شده و بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ خانوار را از آب پایدار بهره‌مند می‌سازد.

زنگنه تأکید کرد: اجرای طرح‌های آبرسانی زمانی ماندگار خواهد بود که شهروندان با مدیریت صحیح مصرف و پرهیز از اسراف همراهی کنند، چراکه صرفه‌جویی امروز تضمین‌کننده آینده‌ای مطمئن برای نسل‌های بعد است.