به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی استان، اصفهان را پایتخت صنایع‌دستی جهان با ۹۶ رشته معرفی کرد و گفت: مأموریت جشنواره هنر خلاق در شناسایی و پرورش سرمایه‌های خلاق و نخبگان هنری بود.

امیر کرم‌زاده افزود: این رویداد به‌عنوان یک نقطه شروع برای توسعه اقتصاد خلاق و بهره‌برداری از فناوری به‌منظور گسترش بازار هنر، به‌ویژه بازار اولیه، طراحی شده است.

وی هدف از برگزاری این رویداد را از کاربردی کردن و زیباشناسی صنایع‌دستی تولید شده اصفهان در زندگی روزمره بیان و تاکید کرد: جشنواره هنر خلاق یک پاتوق امن برای هنرمندان، به‌ویژه هنرمندان جوان، فراهم آورد تا بتوانند محصولات خود را تجاری‌سازی کنند و فضایی رقابتی برای افزایش کارایی و اثربخشی صنایع‌دستی ایجاد شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به مشارکت ۳۲۸ هنرمند از ۴۶ شهر و ۱۵ استان کشور در این جشنواره، گفت: این هنرمندان ۴۹۲ اثر را به نمایش گذاشتند که ۷۰ نفر از آنها خانم و ۳۰ درصد آقایان بودند.

امیرکریم زاده افزود: برترین‌های جشنواره ملی هنر خلاق پس از داوری‌های متعدد، به ۵ اثر رسید که می‌تواند بوم کسب‌وکار خود را به داوران زبده ارائه دهد. این پنج نفر به مدت ۶ ماه خدمات شتاب‌دهی به ارزش ۴۰ میلیون تومان دریافت خواهند کرد که جایزه آنهاست.