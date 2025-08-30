مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد: ایستگاه آب شیرین‌کن اکرمیه با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته و فناوری‌های نوین تصفیه، تکمیل و آماده ارائه خدمات به شهروندان و روستا‌های بخش مرکزی یزد است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، جلال علمدار با بیان اینکه ایستگاه آب‌شیرین‌کن اکرمیه با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال به همت دهیاری و شورای اسلامی اکرمیه احداث و آماده بهره‌برداری شده است، گفت: این ایستگاه در خیابان رسالت، جنب پایگاه جامع سلامت اکرمیه قرار دارد و با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته، توان تأمین آب شیرین و باکیفیت را برای مردم منطقه فراهم کرده است.

وی، با اشاره به اهمیت حفظ محیط زیست افزود: مدیریت پساب، نصب فیلتر‌های کربن فعال برای بهبود طعم و بو و کنترل فشار آب ورودی از جمله اقداماتی است که در این پروژه مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد ضمن قدردانی از تلاش دهیاری و اعضای شورای اسلامی اکرمیه برای احداث این ایستگاه، به سایر ایستگاه‌های آب‌شیرین‌کن فعال در شهر یزد اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سه دستگاه آب‌شیرین‌کن دیگر نیز در خیابان شهید رجایی، خیابان مسکن و بلوار دانشجو مستقر بوده و هر یک ظرفیت تولید روزانه ۱۰۰ متر مکعب آب تصفیه‌شده دارند.

وی با بیان این که هزینه تمام‌شده آب شیرین این ایستگاه‌ها حدود ۴۰ برابر بیشتر از آب شبکه است، تأکید کرد: در بسیاری از استان‌ها هزینه این نوع آب از مصرف‌کنندگان اخذ می‌شود، اما در یزد، این آب باکیفیت به صورت رایگان و بدون محدودیت در اختیار شهروندان قرار دارد.

علمدار منبع تأمین آب این ایستگاه را چاه مجاور آن عنوان کرد و افزود: انتظار می‌رود مردم نیز با صرفه‌جویی، آب شیرین تولیدی را فقط برای شرب استفاده کنند.