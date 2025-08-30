مدافع باتجربه گرجستانی پس از سه فصل دوری، به جمع طلایی‌پوشان بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ با اعلام باشگاه سپاهان، گئورگی گولسیانی مدافع باتجربه گرجستانی، بار دیگر به سپاهان پیوست.

گولسیانی که سابقه پوشیدن پیراهن سپاهان در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ و ۹ گل زده برای این تیم را در کارنامه دارد، برای تیم دینامو تفلیس در گرجستان، و تیم‌های ذوب‌آهن، نساجی و پرسپولیس در ایران به میدان رفته است.

وی همچنین عضو تیم ملی گرجستان بوده و همراه این تیم در جام ملت‌های اروپا حضور داشته است.