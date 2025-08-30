پخش زنده
مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان لامرد با صدور اطلاعیهای، توضیحاتی درباره خبر کشف دستگاههای استخراج رمز ارز غیرمجاز ارائه داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در پی انتشار خبری مبنی بر کشف ۲۳ دستگاه استخراج رمز ارز از منزل یکی از کارمندان اداره برق لامرد، مدیریت توزیع نیروی برق این شهرستان اطلاعیهای صادر کرد.
در این اطلاعیه آمده است: فرد مورد نظر، کارمند اداره برق نیست بلکه از کارکنان یکی از شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد با شرکت توزیع نیروی برق استان فارس بوده و هیچگونه رابطه استخدامی با این شرکت ندارد.
بر پایه این اطلاعیه، فرد خاطی بلافاصله از شرکت پیمانکاری اخراج و پرونده وی در مراجع قانونی در دست بررسی است. همچنین اقدامات لازم براساس دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پیمانکاران در خصوص شرکت طرف قرارداد نیز اعمال خواهد شد.
مدیریت برق لامرد در این اطلاعیه تأکید کرده است: خدمتگزاران صنعت برق همواره در تلاش برای تأمین برق پایدار و رفاه مردم هستند و با هرگونه اخلال در تأمین انرژی و آرامش شهروندان به جدیت برخورد خواهد شد.
شهروندان میتوانند در شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز همکاری کنند و با ارسال پیامک به سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱، موارد مشکوک را گزارش دهند و پاداش دریافت کنند.