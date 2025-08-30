به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان از خرید بیش از ۱.۴ میلیون تن گندم از کشاورزان این استان خبر داد و گفت: ۹۵ درصد مطالبات آنها پرداخت شده است.

امید جهان نژادیان اظهار کرد: اداره کل غله و خدمات بازرگانی، تامین‌کننده چهار قلم کالای اساسی شامل گندم، برنج، شکر و روغن است و گندم مورد نیاز ۲۰ استان کشور را تامین می‌کند.

وی با اشاره به عملکرد این اداره کل در سال زراعی جاری افزود: در این دوره، یک میلیون و ۴۳۴ هزار تن گندم به ارزش ۲۹ هزار و ۲۹ میلیارد تومان از کشاورزان خوزستانی خریداری شده است.

جهان‌نژادیان با بیان اینکه تاکنون ۹۵ درصد مطالبات کشاورزان پرداخت شده است گفت: مابقی مطالبات نیز به‌موقع به حساب کشاورزان واریز خواهد شد.

وی خوزستان را دارنده مقام اول خرید تضمینی گندم در دهه گذشته دانست و از برگزاری جشنواره ملی نان به عنوان یکی از دستاورد‌های خوب این اداره کل نام برد و گفت: هدف از برگزاری این جشنواره، ارتقای کیفیت نان و آشنایی با نان‌های بومی و محلی اقوام ساکن در استان خوزستان بود.