به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نطنز گفت: به دلیل زلزله رخ‌داده در شهرستان نطنز در اوایل سال جاری، سقف این موزه آسیب‌دیده بود و به دلیل اهمیت موضوع و نگهداری اشیاء ارزشمند تاریخی و باستانی در این موزه، سریع با هماهنگی میراث استان موضوع در دستور کار قرار گرفت.

مهدی مشهدی ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌شده ۵ میلیارد ریال اعتبار ملی به‌منظور مرمت و مقاوم‌سازی این موزه اختصاص یافت.

وی افزود:با انعقاد قرارداد با پیمانکار مربوطه، مرمت این بنا که شامل مقاوم‌سازی سقف‌های چوبی و استحکام‌بخشی است آغاز شد.

اشیاء موجود در موزه باستان‌شناسی شهرستان نطنز مربوط به دوران پارینه‌سنگی و آثاری متعلق به حدود ۶۰۰۰ سال پیش، دوران ساسانیان، سلجوقی، تیموری و اوایل عهد اسلامی و ... است.