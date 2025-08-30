پخش زنده
امروز: -
دوربرگردان غیرهمسطح «مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید چمران محدوده میدانگاه حکیم» با حضور مدیران ارشد شهری، صبح امروز و به محض اتمام عملیات اجرایی، به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، با ایجاد این دسترسی جدید بزرگراهی، امکان تغییر مسیر ایمن در مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید چمران و همچنین دسترسی از شمال بزرگراه شهید چمران به شرق بزرگراه شهید همت فراهم شد.
صبح امروز -۸ شهریورماه ۱۴۰۴- با حضور عباس شعبانی معاون فنی و عمرانی شهردار تهران و مهدی صداقتی مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران، دوربرگردان جنوب به شمال بزرگراه شهید چمران در محدوده بزرگراه حکیم به بهرهبرداری رسید. این پروژه با اعتباری بیش از ۹۰ میلیارد تومان اجرا شده است.
به گفته مسئولان، دسترسی جدید باعث صرفهجویی ۷ کیلومتر پیمایش اضافی خودروها و کاهش ترافیک محدوده تونل توحید خواهد شد.
همچنین در چارچوب این طرح، ۴۷۰۰ مترمربع فضای سبز به سطح شهر خواهد شد.
افتتاح این دسترسی بخشی از کلانپروژه شهرداری تهران برای تکمیل ۹۸ تقاطع ناقص بزرگراهی است که تاکنون ۴۸ تقاطع آن تکمیل و تحویل شهروندان شده است؛ دوربرگردان چمران نیز یکی از این پروژههای مهم محسوب میشود.
عباس شعبانی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در حاشیه این افتتاح درباره آخرین وضعیت بهرهبرداری از پروژههای عمرانی پایتخت گفت: صبح امروز (شنبه هشتم شهریورماه)، دوربرگردان غیرهمسطح مسیر شمال به شمال بزرگراه شهید چمران محدوده میدانگاه شهید حکیم بازگشایی شد.
وی با اشاره به سیاست مدیریت شهری مبنیبر بازگشایی دسترسیهای جدید بزرگراهی در کوتاهترین زمان ممکن و به محض اتمام عملیات اجرایی افزود: ایجاد دوربرگردان ایمن در مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید چمران و تأمین دسترسی پرتقاضا از شمال بزرگراه شهید چمران به شرق بزرگراه شهید همت، از کارکردهای احداث پل دوربرگردان بزرگراه شهید چمران است.
نخستین و تنها دوربرگردان ایمن در مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید چمران
معاون شهردار تهران تأکید کرد: دوربرگردان غیرهمسطح افتتاح شده، نخستین و تنها دوربرگردان ایمن در مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید چمران، از محدوده پارک وی تا بزرگراه شهید حکیم محسوب میشود.
به گفته شعبانی پروژه اخیر، پنجاهمین پروژه در قالب کلانپروژه اصلاح ۹۸ تقاطع بزرگراهی و ایجاد دسترسیهای جدید و پرتقاضا در بزرگراههای تهران محسوب میشود و کارکردهایی همچون کاهش مسیر شهروندان، کاهش ترافیک و آلودگی هوا و ایمنسازی تردد را به دنبال دارد.
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران ادامه داد: با احداث تمامی ۹۸ دسترسی جدید بزرگراهی، روزانه بالغ بر ۱ میلیون لیتر مصرف سوخت در شهر تهران کاهش مییابد.
بهره برداری از تقاطع غیرهمسطح باغستان-فتح طی هفته جاری
وی در پاسخ به آخرین وضعیت بهرهبرداری از دیگر پروژههای عمرانی تهران گفت: پروژه تقاطع غیرهمسطح بزرگراههای باغستان و فتح نیز طی هفته جاری به بهرهبرداری میرسد و به این ترتیب شمار پروژههای افتتاح شده در روزهای اخیر -شامل احداث تقاطعهای غیرهمسطح «بزرگراه شهید آبشناسان و جنتآباد»، «بزرگراه شهید چمران و میدانگاه حکیم» و «باغستان و فتح» - به ۳ پروژه میرسد.
معاون شهردار تهران احداث و بهرهبرداری از تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید آبشناسان و جنتآباد در روزهای گذشته را نیز عامل رفع تداخل شدید ترافیکی محدوده پروژه و پیوند محلههای جنتآباد مرکزی و شمالی برشمرد.
وی در پایان تصریح کرد: معاونت فنی و عمرانی بر هدفگذاری افتتاح ۴۰ پروژه عمرانی در سال جاری تمرکز دارد و به آن متعهد است. بر این اساس افتتاح مستمر پروژههای عمرانی در تهران ادامه دارد.
به گفته معاون شهردار تهران، بهرهبرداری از فاز نخست آزادراه شهید شوشتری به عنوان کمربند شرقی تهران و میدان فتح نیز به عنوان پروژههای بزرگ مقیاس و اولویتدار عمرانی تهران، گرهگشایی قابل توجهی از تردد شهروندان تهرانی خواهد داشت و اتمام این دو پروژه مهم شهری نیز در دستور کار قرار دارد.