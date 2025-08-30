در ششمین روز از هفته دولت چندین طرح عمرانی و خدماتی در شهرها و روستاهای مختلف استان افتتاح یا کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ به مناسبت هفته دولت در شهرستان ابهر مسیر روستای گلی به طول ۲ کیلومتر با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان زیر سازی و آسفالت شد.

در زنجان هم طرح‌های عمرانی، فرهنگی و ورزشی بخش مرکزی زنجان به صورت متمرکز در روستای نیماور و با اعتبار بیش از ۵۷ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

غبار روبی مزار شهدای روستای قیطول و طرح‌های عمران روستای قیطول دیگر طرحی بود که در شهرستان زنجان بهره برداری شد.

ساختمان فنی و حرفه‌ای سلطانیه هم امروز افتتاح شد. این ساختمان در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع و زیربنای ۳۵۰ مترمربع ساخته شده است که دارای ۴ کارگاه است.

برای احداث این ساختمان بیش از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.