به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛سرهنگ علی طاهری با اشاره به اینکه کارآگاهان پلیس با بررسی اظهارات شاکی پرونده موفق شدند یک نفر کلاهبردار را که هویت آن جعلی بوده را شناسایی کنند، افزود: با تلاش ماموران این متهم دستگیر و مشخص شد این فرد با دادن چک جعلی به صاحب گوسفندان این تعداد گوسفند را خریده و در بازجویی‌های بعمل آمده به کلاهبرداری به ارزش ۶ میلیارد ریال اعتراف کرد.

وی افزود: متهم پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.