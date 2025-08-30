استاندار مرکزی: استان مرکزی دارای ۲۶ هزار واحد مسکونی اقدام ملی مسکن است که در زمان شروع فعالیت دولت چهاردهم، همه آنها به نوعی دچار مشکل بودند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مهدی زندیه وکیلی در مراسم افتتاح ۱۳۲ واحد مسکن طرح اقدام ملی مسکن شهر جدید مهاجران، با تبریک هفته دولت، گفت: دولت در اجرای طرح اقدام ملی مسکن زمین رایگان و پرداخت تسهیلات را برعهده دارد، اما مابقی اجرای طرح منوط به آورده متقاضیان است.
او با تأکید بر اینکه هرچه متقاضیان آورده خود را به موقع پرداخت نکنند، روند تکمیل طرح به تأخیر میافتد، افزود: تأخیر در پرداخت آورده، موجب تضییع حقوق سایر متقاضیانی است که آورده خود را به موقع پرداخت کردهاند و لازم است متقاضیان تعامل خوبی در این راستا داشته باشند.
استاندار مرکزی با اشاره به اینکه، تا قبل از شروع به کار دولت چهاردهم رتبه استان مرکزی در زمینه اجرای طرح نهضت ملی مسکن بین ۲۵ تا ۳۰ در کشور بود، ادامه داد: با تلاشهای شبانهروزی مسائل و معضلات زیادی از این طرح گرهگشایی شده و هماکنون استان مرکزی رتبه زیر ۱۰ دارد.
زندیهوکیلی خاطرنشان کرد: از ۲۶ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن این استان، بیش از ۲۴ هزار و ۵۰۰ واحد انعقاد قرارداد شده و ۹۰ درصد طرحهای اقدام ملی مسکن استان مرکزی تسهیلات دریافت کردند.
استاندار مرکزی تأکید کرد: دولت چهاردهم تلاش میکند آنچه به عهده دارد را به نحو احسن انجام دهد و این در حالی است که دولت چهاردهم از زمان فعالیت خود تاکنون با مشکلات زیادی از جمله خشکسالیهای متوالی، تنش آبی، ناترازی انرژی، جنگ ۱۲ روزه و مسائل و مشکلات دیگر همراه بوده است.
او گفت: استان مرکزی در راستای حل مشکل ناترازی، ایجاد پنج هزار مگاوات انرژی خورشیدی را هدف گذاری کرده و تاکنون توفیقات خوبی به دست آمده است.
استاندار مرکزی اضافه کرد: توسعه فضاهای آموزشی نیز به عنوان یکی دیگر از برنامههای مهم دولت، در استان با جدیت دنبال میشود.