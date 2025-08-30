پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از ابتدای صبح مه صبحگاهی در سواحل و جزایر و پارهای نقاط پیش بینی میشود و سبب کاهش موقتی دید افقی نیز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز افزایش بادهای جنوب شرقی در مناطق دریایی استان پیش بینی میشود و بعدازظهر وقوع بارشهای همرفتی در ارتفاعات استان مورد انتظار است.
او افزود: در طول روز افزایش بادهای جنوب شرقی در مناطق دریایی استان به ویژه جاسک مورد انتظار است.
حمزه نژاد، گفت: بعدازظهر و اوایل شب نیز در ارتفاعات استان رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظهای و سیلابی شدن رودخانههای فصلی پیش بینی میشود.
او افزود: در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست و توصیه میشود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: دریا به ویژه صبح تا ظهر متلاطم خواهد بود و توصیه میشود تردد شناورها بخصوص سبک، صیادی و تفریحی با احتیاط لازم انجام شود.
حمزه نژاد، گفت: این شرایط جوی و دریایی با اندکی تغییر، تا پایان هفته برقرار خواهد بود و از لحاظ دمایی در این مدت نوسان دما، بین ۱ تا ۲ درجه سلسیوس پیش بینی میشود.