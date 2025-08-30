پخش زنده
استاندار خراسان رضوی گفت: نیمی از مدارسی که در قالب طرح نهضت مدرسه سازی با ۷۲۵ طرح در دست اجراست، مهرماه افتتاح میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، غلامحسین مظفری در مراسم بهره برداری از دو واحد آموزشی خیّرساز در روستای مزده شهرستان خلیلآباد، افزود: مدارس خیّرساز یادگار ارزشمندی برای نسلهای آینده هستند، این اقدام نه تنها خدمتی ماندگار برای دانشآموزان است، بلکه نمادی از فرهنگ مشارکت اجتماعی و همبستگی مردم در پیشرفت منطقه محسوب میشود.
وی تصریح کرد: مدرسهسازی یکی از اولویتهای دولت در حوزه توسعه زیرساختهای انسانی است و هر جا که خیرین وارد میدان شوند، سرعت تحقق اهداف آموزشی چند برابر خواهد شد.
استاندار خراسان رضوی بر عزم جدی دولت برای تکمیل سایر طرحهای آموزشی خلیلآباد تأکید کرد و گفت: با توجه به پیشرفت ۹۵ درصدی هفت طرح دیگر، امیدواریم تا ابتدای مهرماه شاهد بهرهبرداری کامل آنها باشیم و ۱۰ طرح باقیمانده نیز تا پایان سال به سرانجام برسند.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان خلیلآباد هم گفت: همزمان با هفته دولت دو مدرسه در روستای مزده با اعتباری بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
حسن صداقتی افزود: دبیرستان شش کلاسه نمونهدولتی متوسطه اول زندهیاد «علیاکبر طاووسی» و دبستان پنج کلاسه قرآنی زندهیاد «محمد کاووسی» در مجموع ۱۱ کلاس درس را به ظرفیت آموزشی منطقه اضافه کرده است.
وی با تأکید بر اینکه این دو آموزشگاه با مشارکت ۵۰ درصدی خیّرین و همراهی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی ساخته شدهاند، اعلام کرد: دبیرستان طاووسی با زیربنای ۴۵۰ مترمربع و اعتباری بیش از ۱۰ میلیارد تومان ساخته شد و دبستان قرآنی کاووسی نیز با زیربنای ۳۶۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر هفت میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
این مسئول تصریح کرد: با راهاندازی این دو مدرسه، نیاز روستای مزده و بخشی از نیاز شهر خلیلآباد در حوزه آموزش ابتدایی و متوسطه پوشش داده میشود و این اقدام گام مهمی در تحقق عدالت آموزشی در مناطق کمتر برخوردار به شمار میآید.
سهم خلیلآباد از نهضت عدالت آموزشی
مدیر آموزش و پرورش خلیلآباد با اشاره به جایگاه این شهرستان در نهضت توسعه عدالت آموزشی اظهار کرد: از میان ۷۲۵ طرحی که در قالب نهضت عدالت آموزشی در استان اجرا میشود، ۱۹ طرح سهم خلیلآباد است؛ امروز دو طرح افتتاح شد و هفت طرح دیگر با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصد تا ابتدای مهرماه امسال آماده بهرهبرداری خواهند بود.
صداقتی ادامه داد: اگر فقط دو مدرسه دیگر در روستاهای خلیل آباد ساخته شود، عملاً نیاز آموزشی مناطق روستایی شهرستان به طور کامل مرتفع خواهد شد.
کمبود هنرستان، چالش جدی
مدیر آموزش و پرورش خلیلآباد در ادامه به یکی از دغدغههای جدی این شهرستان اشاره کرد و افزود: با وجود هدایت ۵۷ درصد از دانشآموزان به رشتههای کاردانش و فنی و حرفهای، این شهرستان از داشتن حتی یک هنرستان محروم است که این مسئله خلأ بزرگی در مسیر توسعه مهارتآموزی دانشآموزان به شمار میرود و باید در اولویت برنامههای آینده قرار گیرد.
فرماندار خلیلآباد نیز در این مراسم با تأکید بر اینکه این شهرستان به کارگاه بزرگ مدرسهسازی تبدیل شده است، اظهار داشت: با مشارکت خیرین و همراهی دولت، طرحهای آموزشی متعددی در حال اجراست که برآورد اعتباری آنها بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان است.
علی گرمابی افزود: این طرحها نه تنها کمبود فضای آموزشی را جبران میکند، بلکه کیفیت محیط یادگیری را نیز ارتقا میدهد.