در مراسم افتتاحیه هشتاد و دومین دورهی جشنواره فیلم ونیز، جایزهی شیر طلایی یک عمر دستاورد هنری، به ورنر هرتزوگ فیلمساز مستند آلمانی اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلمهای مستند «مرد گریزلی»، «ملاقات با گورباچوف» و «دیتر کوچولو میخواد پرواز کنه»، از آثار مستند ورنر هرتزوگ هستند.
فیلم مستند «از مشروطیت تا سپنتا» به کارگردانی محمد تهامی نژاد، به مناسبت بزرگداشت عبدالحسین سپنتا، جمعه هفتم شهریور در شبهای بخارا در شهر اصفهان، به نمایش درمیآید.
این فیلم مستند به شکلگیری سینما در ایران از دورهی مشروطیت تا فیلمسازی عبدالحسین سپنتا در هند میپردازد.