مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران گفت: جشنواره هلی ترشی شهرستان ساری به عنوان بیست و یکمین جشنواره و رویداد در تقویم گردشگری ایران ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین ایزدی با اشاره به ثبت ۲۱ رویداد گردشگری در استان مازندران گفت: جشنواره هلی ترشی (پخت رب آلوچه جنگلی) در فهرست رویداد‌های گردشگری کشور ثبت شد و به زودی پرونده‌های جدیدی برای ثبت رویداد‌ها ارسال خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، افزود: فرآیندی در کشور به نام ثبت رویداد‌های گردشگری داریم که رویداد‌های دارای سابقه و مستندات مربوط به استقبال مردم و گردشگران از این برنامه‌ها در صورت تداوم‌شان به ثبت می‌رسند و جشنواره هلی‌ترشی بالاده نیز با توجه به ظرفیت‌های مناسبی که در این زمینه دارد، با تایید معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی به عنوان بیست‌ویکمین رویداد مازندران در تقویم رویداد‌های گردشگری کشور به ثبت رسیده است.

وی با بیان این که این رویداد به دلیل مردمی بودنش و تکیه بر داشته‌های فرهنگی و بومی روستا به ثبت رسیده است. گفت: رویداد‌های اینچنینی در صورتی که مردم پای کار نباشند استمرار نخواهند داشت. سابقه نشان می‌دهد که این قبلیل برنامه‌ها با توجه به این‌که از دل مردم و بر پایه سنت‌ها و میراث‌فرهنگی و فرهنگ بومی هستند مستمر برگزار می‌شوند.

ایزدی با اشاره به ظرفیت‌های بالای منطقه چهاردانگه و روستای بالاده، افزود: ثبت «هَلی تِرشی» در فهرست رویداد‌های گردشگری کشور و شناخته‌تر شدن این منطقه برای گردشگران، فرصت مناسبی است تا کنش‌گران و اهالی منطقه با راه‌اندازی تعاونی‌ها و تشکل‌ها هم در مسیر حفظ داشته‌ها و جاذبه‌های ارزشمند منطقه پویاتر شوند و هم فعالیت‌های اقتصادی هدفمند را بر پایه همین ظرفیت‌های بومی و محلی و منطقه‌ای گسترش دهند.