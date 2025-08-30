نمایندگان کشورمان در دومین روز از مسابقات روئینگ قهرمانی جوانان و کمتر از ۲۳ سال آسیا موفق به کسب یک مدال طلا، یک نقره و یک برنز شدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روز دوم مسابقات قهرمانی جوانان و کمتر از ۲۳ سال آسیا امروز ۸ شهریور در شنیانگ چین ادامه پیدا کرد.

سها فخری در فینال تک نفره جوانان بانوان در رقابت با حریفانی از قزاقستان، ژاپن، چین، هنگ‌کنگ و کویت با ثبت زمان ۷:۴۵.۲۰ دقیقه نشان طلای این ماده را کسب کرد.

در این ماده نماینده کشور چین و قزاقستان اول و دوم شدند

ساقی ملکی و مهنا حاج حسینی در روئینگ دونفره سنگین وزن بانوان کمتر از ۲۳ سال در رقابت با حریفانی از ویتنام، اندونزی و چین‌تایپه به رقابت پرداختند و با ثبت زمان ۷:۱۴.۳۰ دقیقه مدال نقره را کسب کردند.

در این ماده نماینده ویتنام اول و اندونزی سوم شدند

بهراد لگاری‌نژاد در فینال تک نفره جوانان مردان در رقابت با حریفانی از هنگ‌کنگ، چین تایپه، ازبکستان، چین و کره با زمان ۷:۱۰.۳۴ دقیقه جایگاه پنجمی مسابقات را کسب کرد. در این رقابت نماینده ازبکستان، کره و چین تایپه به ترتیب اول تا سوم شدند

این مسابقات برای دیگر ملی‌پوشان کشورمان نیز ادامه دارد

همچنین ابوالفظل سطوتی و امیررضا عبدالی در فینال روئینگ دونفره سنگین وزن مردان کمتر از ۲۳ سال در رقابت با حریفانی از ویتنام، ازبکستان، هنگ کنگ و قزاقستان به رقابت پرداختند و با ثبت زمان ۶:۳۱.۰۵ دقیقه صاحب مدال برنز شدند. در این ماده نماینده ویتنام و ازبکستان اول و دوم شدند.