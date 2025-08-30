به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ روز دوم هفته نخست مسابقات لیگ دسته یک فوتبال باشگاه‌های کشور، عصر دیروز جمعه ۷ شهریور ۱۴۰۴ با برگزاری چهار دیدار در شهر‌های مختلف پیگیری شد.

در یکی از بازی‌های دیروز، تیم شهرداری نوشهر به عنوان یکی از نمایندگان مازندران در این مسابقات که مهمان بعثت کرمانشاه بود با یک گل مغلوب میزبانش شد.

تنها گل این بازی را مجتبی ممشلی بازیکن سابق نساجی و حال حاضر بعثت در دقیقه ۹۵ و در وقت‌های تلف شده بازی و از روی نقطه پنالتی وارد دروازه شهرداری نوشهر کرد.

شاگردان کیانوش رحمتی در این بازی هرچند نمایش خوبی داشتند، اما دست خالی به شمال بازگشتند.

قضاوت این دیدار را سیدامین خدادادپور برعهده داشت و مازیار معتمدنیا، حسین بهوندی و میلاد رحیم دشتی وی را در امر قضاوت این دیدار یاری کردند.

تیم نساجی یکی دیگر از نمایندگان مازندران در این رقابتها، روز پنجشنبه در دیداری خانگی مقابل پالایش نفت بندرعباس با نتیجه مساوی بدون گل متوقف شد.

نتایج بازی‌های هفته نخست لیگ دسته یک فوتبال:

بعثت کرمانشاه ۱ شهرداری نوشهر ۰

نساجی مازندران ۰ پالایش نفت بندرعباس ۰

داماش گیلان ۰ صنعت نفت آبادان ۰

سایپا ۰ مس کرمان ۰

شناورسازی قشم ۱ فرد البرز ۰

نفت و گاز گچساران ۰ آریو اسلامشهر ۰

نیروی زمینی تهران ۰ نود ارومیه ۱

مس شهر بابک ۲ پارس جنوبی جم ۱

مس سونگون - هوادار (این بازی به دلیل صادر نشدن کارت بازی بازیکنان مس برگزار نشد)

بازی‌های هفته دوم لیگ دسته یک فوتبال، روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه ۱۲ و ۱۳ شهریور ماه برگزار خواهد شد.