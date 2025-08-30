پخش زنده
در انفجاری تروریستی در دفتر نخستوزیری در هشتم شهریور ۱۳۶۰، شهیدان رجایی و باهنر به دست گروهک منافقین به شهادت رسیدند و ضربهای سنگین به نظام جمهوری اسلامی وارد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در هشتم شهریور ۱۳۶۰، دفتر نخستوزیری جمهوری اسلامی ایران هدف یک عملیات تروریستی پیچیده قرار گرفت که توسط گروهک منافقین سازماندهی شده بود. این انفجار مهیب که با استفاده از بمبهای جاسازیشده انجام شد، باعث شهادت دو شخصیت برجسته انقلاب، شهید محمدعلی رجایی، رئیسجمهور وقت، و شهید محمدجواد باهنر، نخستوزیر وقت، گردید.
سازمان منافقین به امید سرنگونی انقلاب اسلامی ملت ایران، یک دهه خونین را بر کشور تحمیل کرد؛ از کشتار مردم بی گناه در کوچه و خیابان تا ترور خادمان ملت؛ از آیت الله خامنهای و آیت الله بهشتی تا محمد علی رجایی و محمدجواد باهنر.
اما مردم و نظام اسلامی، از دهه شصت با تمام تلخی هایش عبور کردند و ایران امروز بعد از گذشت حدود ۴۶ سال دشمنی، محکمتر از همیشه، ایستاده است و از منافقین، چیزی جز نفرت، در قلبهای یک ملت، اثری باقی نمانده است.
به همین مناسبت مستندی درباره این حادثه تاریخی تهیه شده است که می توانید در ادامه مشاهده کنید.