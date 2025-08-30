خبر‌هایی از حضور سنگنوردان قزوینی در مسابقات امید‌های آسیا تا صعود تیم استعداد‌های برتر قزوین به لیگ برتر را در بسته خبر‌های ورزشی مشاهده کنید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، میلاد علیپور و حسن بدری سنگنوردان قزوینی فردا در ماده سرعت مسابقات امید‌های آسیا به مصاف رقبا می‌روند.

این مسابقات به میزبانی قزاقستان برگزار می‌شود.

فوتبال استان با طعم قهرمانی

پردیس تاکستان و اتحاد قزوین در لیگ برتر نوجوانان و امید‌ها بر سکوی قهرمانی ایستادند.

در این مسابقات هشت تیم با هم رقابت کردند.

هندبال قزوین فاتح منطقه ۶ کشور

تیم هندبال خردسالان استان با شکست تیم‌های مرکزی، گیلان، توابع تهران و البرز، قهرمان مسابقات منطقه ۶ کشور شد.

این رقابت‌ها به میزبانی مرکزی برگزار شد.

صعود فوتسالیست‌های قزوین به لیگ برتر

تیم استعداد‌های برتر قزوین با کسب ۸ امتیاز و عنوان سومی در مرحله نهایی لیگ فوتسال مناطق کشور راهی لیگ برتر شد.

یزد میزبان رقابت‌ها بود.