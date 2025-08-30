به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شامگاه جمعه در پی واژگونی یک دستگاه خودروی زانتیا در بلوار شهید یاسینی آبادان (روستای خرخره) تعدادی مصدوم و روانه بیمارستان شدند.

تماس اولیه در ساعت ۲۱:۲۵ در مرکز فوریت های پزشکی آبادان ثبت شده است و بلافاصله سه دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

در این حادثه ۵ نفر مصدوم شدند که شامل چهار خانم ۱۴، ۲۵، ۱۴ و ۴۸ ساله و یک آقای ۲۵ ساله بودند.

مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه درمانی به بیمارستان ۱۷ شهریور آبادان منتقل شدند.