در خوانسار
نخستین دوره طرح ملی توانمندسازی متخصصان زنبورداری کشور
نخستین دوره طرح ملی توانمندسازی متخصصان زنبورداری کشور در پژوهشکده عسل خوانسار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس پژوهشکده عسل خوانسارگفت: در این دوره ۱۰۰ نفر زنبوردار متخصص، دامپزشک و پژوهشگر از ۱۵ استان کشور با حضور مربیان مطرح کشوری به تبادل تجربیات خود پرداختند.
شهرام دادگستر افزود: در طول این دوره سه روز، دورههای فشرده با محوریت آفات، بیماریها، تغذیه و مدیریت برای زنبورداران برگزار و آموزش عملی زنبورداری در زنبورستان پژوهشکده نیز برگزار شد.
وی گفت: با عقد تفاهمنامه با مرکز تحقیقات زنبور عسل چین از تجربیات این کشور در زمینه تولید عسل با کیفیت نیز استفاده و آموزشهای از راه دور با کارشناسان این کشور نیز در این دوره برگزارشد.
