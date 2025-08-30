به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس پژوهشکده عسل خوانسارگفت: در این دوره ۱۰۰ نفر زنبوردار متخصص، دامپزشک و پژوهشگر از ۱۵ استان کشور با حضور مربیان مطرح کشوری به تبادل تجربیات خود پرداختند.

شهرام دادگستر افزود: در طول این دوره سه روز، دوره‌های فشرده با محوریت آفات، بیماری‌ها، تغذیه و مدیریت برای زنبورداران برگزار و آموزش عملی زنبورداری در زنبورستان پژوهشکده نیز برگزار شد.

وی گفت: با عقد تفاهم‌نامه با مرکز تحقیقات زنبور عسل چین از تجربیات این کشور در زمینه تولید عسل با کیفیت نیز استفاده و آموزش‌های از راه دور با کارشناسان این کشور نیز در این دوره برگزارشد.