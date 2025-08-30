پخش زنده
آتشسوزی جنگلهای «سیهچَل» ایلام از ساعت ۱ و ۳۰ دقیقه بامداد آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نیروهای منابع طبیعی و محیط زیست از ساعت ۲ بامداد به محل آتشسوزی سیهچل اعزام شدهاند و در حال تلاش برای مهار آتشسوزی هستند.
تعدادی از نیروهای مردمی و دوستداران طبیعت نیز برای خاموش کردن آتش، پای کار آمدهاند.
وزش باد، شیب تند و صعبالعبوری منطقه، اطفای حریق را با چالش مواجه کرده است.
مدیریت بحران استانداری نیز به صورت میدانی و لحظهای در حال پیگیری و رصد ابعاد این آتشسوزی است.