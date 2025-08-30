به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نیرو‌های منابع طبیعی و محیط زیست از ساعت ۲ بامداد به محل آتش‌سوزی سیه‌چل اعزام شده‌اند و در حال تلاش برای مهار آتش‌سوزی هستند.

تعدادی از نیرو‌های مردمی و دوست‌داران طبیعت نیز برای خاموش کردن آتش، پای کار آمده‌اند.

وزش باد، شیب تند و صعب‌العبوری منطقه، اطفای حریق را با چالش مواجه کرده است.

مدیریت بحران استانداری نیز به صورت میدانی و لحظه‌ای در حال پیگیری و رصد ابعاد این آتش‌سوزی است.