به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان صبح امروز شنبه به دعوت احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان به دیدار روسای فدراسیون‌های ورزشی رفت.

در این نشست دوستانه مسوولان فدراسیون‌ها از وزیر امورخارجه درخواست کردند تا در بحث دیپلماسی ورزشی بیشتر از قبل پای کار قهرمانان بوده و شرایطی مانند صادر کردن روادید توسط کشور‌های میزبان مسابقات بین المللی را پیگیری و تسهیل کنند.

در این نشست، وزیر امور خارجه هم قول داد که دستگاه دیپلماسی مانند سابق در کنار ورزشکاران باشد و تلاش کند دغدغه فدراسیون‌ها برطرف شود.