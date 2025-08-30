به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ تیم ملی فوتبال امید ایران ساعت ۱۸ روز گذشته در دیداری تدارکاتی در اردوی دبی به مصاف تیم چین‌تایپه رفت و در ترکیب اولیه خود از محمد خلیفه، دروازه‌بان و سید مهدی مهدوی، مدافع راست تیم آلومینیوم اراک استفاده کرد.

ملی‌پوشان امید ایران در شرایطی موفق به کسب پیروزی ۵ بر یک در مسابقه در این مسابقه تدارکاتی شدند که سید مهدی مهدوی نیز زننده دومین گل ایران بود و محمد خلیفه نیز عملکرد مؤثری درون دروازه ارائه داد.