محمد خلیفه و مهدی مهدوی، دو ملیپوش امید آلومینیوم اراک هستند که در فهرست نهایی تیم المپیک ایران نیز برای حضور در مرحله مقدماتی جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ تیم ملی فوتبال امید ایران ساعت ۱۸ روز گذشته در دیداری تدارکاتی در اردوی دبی به مصاف تیم چینتایپه رفت و در ترکیب اولیه خود از محمد خلیفه، دروازهبان و سید مهدی مهدوی، مدافع راست تیم آلومینیوم اراک استفاده کرد.
ملیپوشان امید ایران در شرایطی موفق به کسب پیروزی ۵ بر یک در مسابقه در این مسابقه تدارکاتی شدند که سید مهدی مهدوی نیز زننده دومین گل ایران بود و محمد خلیفه نیز عملکرد مؤثری درون دروازه ارائه داد.