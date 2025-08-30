به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بخش دابودشت و شهید حسن عابدزاده؛ هشتمین دوره مسابقات فوتسال در زمین ورزشی روستای درزیکلای این بخش در حال برگزاری است.

مسئول برگزاری این مسابقات گفت:دراین دوره از مسابقات ۱۱تیم در دو گروه پنج وشش تیمی درسنین آزاد شرکت کردند که این مسابقات تا دهم مهرماه ادامه خواهد داشت.

وحید عابدزاده هدف از برگزاری این مسابقات را گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ورزشکار، مدافع حرم و رشادت‌های این شهدا و شور و نشاط بین جوانان بیان کرد.